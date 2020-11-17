تدريبات تأهيلية خاصة لمحمد هاني والسولية فى الأهلي

خاض عمرو السولية، ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،جلسة تأهيل منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم الثنائي في أداء البرنامج التدريبي المحدد لهما من الجهاز الفني للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة توجو الماضية التي أقيمت في مصر.

وغادر السولية معسكر المنتخب؛ بسبب حصوله على الإنذار الثاني، بينما غادر هاني بسبب تعرضه لجزع في الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة «أبو قير للأسمدة» مساء السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ولقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له يوم ٢٧ من الشهر الجاري.