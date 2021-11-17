جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ254 مليون حالة

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 254 مليونا و371 ألفا و74 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأربعاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و114 ألفا و533 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 47.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.9 مليون حالة.