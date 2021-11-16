 مصرع امرأة وإجلاء الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية غربي كندا - بوابة الشروق
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مصرع امرأة وإجلاء الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية غربي كندا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 11:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 11:10 ص

أعلنت السلطات المحلية في كندا مصرع امرأة وإجلاء الآلاف حتى الآن بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والفيضانات في كولومبيا البريطانية بغرب كندا وذلك خلال الأيام القليلة الأخيرة.

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية في بيان - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء - إنه تم العثور على جثة امرأة في انهيار أرضي وقع على الطريق السريع "99" بالقرب من ليلويت، كما يوجد شخصان في تعداد المفقودين أيضا.

وكان وزير السلامة العامة المحلي في كندا "مايك فانورث" قد أعلن أمس الثلاثاء، أن السلطات الكندية أصدرت أوامرها إلى 7 آلاف شخص بمدينة ميريت بوجوب إخلاء منازلهم؛ حيث تم إجلاء ألفي مواطن حتى الآن، وذلك بسبب الطقس السيئ الذي ضرب مقاطعة "بريتش كولومبيا" بالغرب الكندي، واستمرار هطول الأمطار الغزيرة مما فاقم الفيضانات وأدت إلى إصدار أوامر إجلاء.

يذكر أن هذه العاصفة تعد ثاني كارثة مرتبطة بالطقس تضرب مقاطعة المحيط الهادئ في غضون أشهر.

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