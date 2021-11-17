بنما تهزم السلفادور في تصفيات الكونكاكاف المؤهلة للمونديال

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عزز منتخب بنما موقعه في المركز الرابع بتصفيات اتحاد الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بعدما تغلب على منتخب السلفادور 2 / 1 مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش) في الجولة الثامنة من مباريات التصفيات.

وافتتح منتخب السلفادور التسجيل بعد أقل من 15 ثانية من بداية المباراة عن طريق خايرو هنريكويز.

ويعد الهدف واحدا من أسرع الأهداف في تاريخ تصفيات الكونكاكاف المؤهلة للمونديال، حسب ما ذكره موقع اتحاد الكونكاكاف على الإنترنت.

وصنع منتخب بنما عدة فرص تهديفية لكن ماريو جونزاليس حارس مرمى السلفادور تألق في الدفاع عن شباكه وتصدى لأربع كرات خطيرة خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب بنما في حسم المباراة لصالحه بهدفين متتاليين سجلهما سيسيليو ووترمان والبديل فريدي جوندولا في الدقيقتين 50 و52 .

ورفع منتخب بنما رصيده في المركز الرابع إلى 14 نقطة متأخرا بفارق الأهداف فقط خلف المنتخب المكسيكي الذي خسر أمام نظيره الكندي 1 / 2 ، بينما تجمد رصيد السلفادور عند ست نقاط في المركز السابع قبل الأخير.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بينما يخوض صاحب المركز الرابع ملحقا فاصلا.

ويخوض منتخب بنما مباراته المقبلة في التصفيات أمام نظيره الكوستاريكي، بينما يواجه منتخب السلفادور نظيره الأمريكي.