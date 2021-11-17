التموين: إنشاء أول سوق جملة نموذجي باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية قريبا

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السوق المصري سيشهد أول سوق جملة نموذجي باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية قريبا.

وأضاف عشماوي، خلال افتتاح مؤتمر مصر للأعمال "بيزنكس" في دورته الرابعة، أنه سيتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية باستثمارات 30 مليار جنيه لزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية إلى 8 و9 أشهر بالإضافة إلى تداول أول سلع بالبورصة المصرية السلعية خلال الربع الأول من العام المقبل، كذلك مناقشة مشروع قانون للتجارة الإلكترونية حيث من المقرر أن يكون هناك منصة للتجارة الإلكترونية خاصة بالمعارض الموسمية.

وأوضح أن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ ٣.٦ مليار دولار وبعد كورونا يبلغ ٥ مليارات دولار وفقا لعمليات الشراء "بالكريديت كارد" أما تعاملات الكاش تعادل ٥ أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونية، ذاكرا أن حجم التجارة على مستوى العالم يبلغ ٢٢ تريليون دولار منها ١٧ تريليون للتجارة و٥ تريليونات للخدمات.

وأشار إلى أن أسباب التضخم العالمى هي زيادات سعرية كثيرة في مدخلات الإنتاج ولكن لم يشهد السوق المصري في هذه الأزمة نقصا في أي سلعة أو أي خدمة رغم تأثر بعض الدول الأوروبية، مؤكدا أن السوق المصري لم يشهد أي نوع من التذبذبات السعرية خاصة في السلع الأساسية، في ظل توافر احتياطي الاستراتيجي من ٢٨ سلعة بما يكفي احتياجات المواطنين فترة تصل إلى ٦ أشهر.