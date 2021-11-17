سيف الإسلام القذافي يدعو لمشروع وطني للمصالحة في ليبيا عبر الانتخابات

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دعا سيف الإسلام القذافي المرشح في الانتخابات الرئاسية الليبية وابن الرئيس الراحل معمر القذافي، الليبيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات لإعادة إعمار بلاده.

ونقلت قناة "العربية" في نبأ عاجل، عن سيف الإسلام قوله - اليوم الأربعاء - إنّ المشاركة الشعبية هي السبيل لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.

ودعا سيف الإسلام، إلى مشروع وطني للمصالحة في ليبيا عبر الانتخابات، قائلا إنّ بلاده تحتاج إلى تعاون وثيق بين مختلف مكونات الشعب.

وكان سيف الإسلام القذافي، قد قدّم يوم الأحد الماضي، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر المقبل.