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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف قاعدة أمريكية في أربيل

بغداد (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 10:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 10:38 ص
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، الجمعة، أنها قصفت قاعدة للجيش الأمريكي في إقليم كردستان.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق، أنه "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة إستهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق قـاعـدة الاحتلال الأمريكي (حرير) شمالي العراق بطائرة مسيرة".

وأوضح البيان أن القصف  حقق "إصابة في الهدف بشكل مباشر".

كانت المقاومة الإسلامية في العراق قد نفذت أكثر من 52 عملية استهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد ومواقع عسكرية تضم قواعد عسكرية للجيش الأمريكي في كل من العراق وسوريا فضلا عن قصف إيلات داخل إسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكثر من 40 يوما.

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