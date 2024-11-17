 ملك الأردن يؤكد ضرورة تعزيز الجهود العربية للاستجابة الإنسانية في غزة - بوابة الشروق
الأحد 17 نوفمبر 2024 2:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ملك الأردن يؤكد ضرورة تعزيز الجهود العربية للاستجابة الإنسانية في غزة

وكالات
نشر في: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 2:32 م | آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 2:32 م

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، ضرورة تعزيز الجهود العربية للاستجابة الإنسانية في غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «عمون» أوضح الملك، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أن «وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان هو الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة».

وأشار إلى أهمية العمل على تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت أخيرا في الرياض، مثمنا جهود دولة قطر لخفض التصعيد واستعادة استقرار الإقليم.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك