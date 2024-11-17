ملك الأردن يؤكد ضرورة تعزيز الجهود العربية للاستجابة الإنسانية في غزة

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، ضرورة تعزيز الجهود العربية للاستجابة الإنسانية في غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «عمون» أوضح الملك، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أن «وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان هو الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة».

وأشار إلى أهمية العمل على تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت أخيرا في الرياض، مثمنا جهود دولة قطر لخفض التصعيد واستعادة استقرار الإقليم.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.