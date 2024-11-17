صرح مسئول أمريكي و3 مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سمح لأوكرانيا للمرة الأولى باستخدام الصواريخ طويلة المدى التي تقدمها أمريكا لكييف لتنفيذ هجمات داخل روسيا.

ويأتي القرار بالسماح لأوكرانيا باستخدام أنظمة صواريخ أتاكمز على الأرجح ردا على قرار كوريا الشمالية إرسال الآلاف من جنودها إلى روسيا لمساعدة موسكو في استعادة المساحات التي استولت عليها القوات الأوكرانية داخل إقليم روسي على الحدود بين البلدين.

وبحسب التقديرات الأمريكية والأوكرانية والكورية الجنوبية، تم إرسال نحو 12 جندي كوري شمالي إلى روسيا. ويقول مسئولون استخباراتيون أن بيونجيانج زودت روسيا أيضا بكميات كبيرة من الذخائر لتعويض مخزونها الذي يتضاءل من الأسلحة.

ويعتبر هذا القرار تحولا رئيسيا في السياسة الأمريكية، ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس بايدن لمغادرة البيت الأبيض، وفي ظل تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالحد من الدعم الأمريكي لكييف وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.

وظل الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، والعديد من أنصاره في الدول الغربية يضغطون على الرئيس بايدن على مدار أشهر من أجل السماح لأوكرانيا بقصف أهداف عسكرية داخل الأراضي الروسية بواسطة الصواريخ التي تحصل عليها كييف من الدول الغربية، وذكروا أن الحظر الأمريكي يجعل من المستحيل بالنسبة لكييف وقف الهجمات الروسية على المدن وشبكات الطاقة الأوكرانية.

وذكر بعض أنصار أوكرانيا أن هذا الحظر وغيره من القيود التي تفرضها واشنطن قد تؤدي إلى هزيمة كييف في الحرب، وكان هذا الجدل مثار خلاف بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).