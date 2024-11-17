 رادوكانو تهزم ريبيكا في بطولة بيلي جين كينج للتنس - بوابة الشروق
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رادوكانو تهزم ريبيكا في بطولة بيلي جين كينج للتنس

وكالات
نشر في: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 10:31 م | آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 10:31 م

وضعت بريطانيا قدما في نصف نهائي بطولة بيلي جين كينج للتنس، بعد فوز لاعبتها إيما رادوكانو على الكندية ريبيكا مارينو 6-0 و7-5، في أول مواجهة بين بريطانيا وكندا.

ولم يسبق لكلا اللاعبتين أن التقيتا من قبل، لتحقق رادوكانو، بطلة أمريكا المفتوحة الكبرى في نسخة 2021، الانتصار في 89 دقيقة.

وفي حين فشلت مارينو (33 عاما) والمتوجة مؤخرا بلقب ميدلاند، في التعافي من صدمة الخسارة دون أي شوط في المجموعة الأولى، لتسقط في الثانية بعد فقدانها للإرسال في الشوط ال11.

ولاحقا ستتواجه البريطانية كاتي بولتر في ثاني مواجهة بهذا الدور والأخيرة، أمام الكندية ليلى فرنانديز، التي تحمل بلدها اللقب.

وسيلعب الفائز من هذه المواجهة في النهائي ضد سلوفاكيا التي كانت قد حسمت تأهلها إليه على حساب أستراليا.


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