بوينج تصدر إشعارات تسريح لأكثر من 400 عامل في مستهل تخفيضات جذرية

أصدرت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات إشعارات تسريح لأكثر من 400 عضو في نقابتها المهنية لعمال الطيران ، وهي جزء من آلاف التخفيضات المخطط لها حيث تسعى الشركة للتعافي من المشاكل المالية والتنظيمية إضافة إلى إضراب أعضاء نقابة العمال الميكانيكيين الذي استمر لمدة ثمانية أسابيع.

وذكرت صحيفة "سياتل تايمز" إن إشعارات الإقالة وردية اللون صدرت الأسبوع الماضي لأعضاء جمعية موظفي الهندسة المهنية في مجال الطيران والفضاء.

وأوضحت أن العمال سيظلون على قائمة كشوف المرتبات حتى منتصف يناير المقبل.

وكانت بوينج قد أعلنت في أكتوبر الماضي، أنها تعتزم خفض قوتها العاملة بنحو 10٪ ، أي حوالي 17 ألف وظيفة ، في غضون الأشهر المقبلة.

وأبلغ الرئيس التنفيذي للشركة كيلي أورتبرج الموظفين بأنه يتعين على الشركة "إعادة ضبط مستويات قوتها العاملة لتتماشى مع واقعنا المالي".

وقالت جمعية موظفي الهندسة المهنية في مجال الطيران والفضاء إن التخفيضات أثرت على 438 عضوا.

ويضم الفرع المحلي للنقابة 17 ألف موظف من بوينج يتمركزون إلى حد كبير في واشنطن، وبعضهم في أوريجون وكاليفورنيا ويوتا.