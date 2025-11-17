الإكوادوريون يرفضون استضافة قواعد عسكرية أجنبية وإعادة كتابة الدستور

رفض الإكوادوريون يوم الأحد في استفتاء مقترحا كان سيسمح للدول الأجنبية بإدارة قواعد عسكرية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حيث تبتز عصابات المخدرات المجتمعات وتقتل السياسيين وتتقاتل على الأراضي.

ورفض الناخبون مقترحا آخر في الاستفتاء المكون من أربعة أجزاء طلب منهم ما إذا كانوا يريدون إطلاق عملية قد تؤدي إلى دستور جديد. وقال ستة من كل عشرة ناخبين لا.

وشكلت نتيجة الاستفتاء هزيمة كبيرة للرئيس دانيال نوبوا، وهو محافظ متحالف بشكل وثيق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان قد ضغط على محاكم الإكوادور لتضمين السؤال حول إعادة كتابة الدستور.

وقال نوبوا في رسالة على منصة إكس بعد صدور النتائج إن حكومته "ستحترم إرادة الشعب" وستواصل الكفاح من أجل البلد الذي "يستحقه الجميع".

وقالت أندريا إندارا، أستاذة العلوم السياسية في جامعة كاسا جراندي، إن رفض مقترحات نوبوا يمثل "وابلاً من الإهانة " للرئيس الإكوادوري البالغ من العمر 37 عاما.

وتكافح الإكوادور، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، للسيطرة على الجريمة العنيفة لأنها أصبحت نقطة عبور رئيسية للكوكايين المنتج في كولومبيا وبيرو المجاورتين، حيث تهاجم عصابات تهريب المخدرات المرشحين الرئاسيين ورؤساء البلديات والصحفيين، وتتقاتل العصابات من أجل السيطرة على الموانئ والمدن الساحلية.