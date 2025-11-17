انطلاق فعاليات مهرجان بوبينات إسكندرية بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية

انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات إسكندرية" السينمائي بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية، والتي تستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، وسط حضور دبلوماسي وثقافي بارز ومشاركة لافتة من صناع السينما الفرنسية والفرنكوفونية.

شهد حفل الافتتاح حضور كل من لينا بلان، القنصل العام لفرنسا بالإسكندرية ورئيسة الدورة الحالية للمهرجان، وكريستوف نيرناند، مدير المدرسة الفرنسية بالإسكندرية، وريبّيو نزيزّا، مدير قسم الثقافة بجامعة سنجور، إلى جانب مؤسس المهرجان جون ميشيل شاتزال.

واستُهلت الفعاليات بحفل موسيقي قدمت خلاله مجموعة من المقطوعات الفرنسية الشهيرة، بمشاركة طلاب المدرسة الفرنسية بالإسكندرية الذين أضفوا على الأجواء الفنية طابعًا مرحًا وتفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وعقب الفقرات الفنية، تم عرض فيلم الافتتاح En fanfare للمخرج الفرنسي إيمانويل كوركول، تلاه نقاش مفتوح مع مخرج العمل ومشاركة السيناريست إيرين موسكاري، حيث قدّم الثنائي رؤية شاملة حول فكرة الفيلم وكواليس إنتاجه.

ويستضيف المهرجان هذا العام عددًا من أبرز صناع السينما من فرنسا والدول الفرنكوفونية، بينهم المخرج والسيناريست إيمانويل كوركول، وإيرين موسكاري، والمخرج السنغالي أوتيس با، وكاتب السيناريو والمخرج جوليان كاربنتييه.

وتتضمن الدورة الخامسة مجموعة غنية من الفعاليات والعروض السينمائية الحصرية، إضافة إلى لقاءات وورش عمل ومنتديات نقاش فنية وثقافية، تهدف إلى خلق مساحة تفاعلية بين الجمهور وصنّاع السينما، وتعزيز حضور الإبداع الفرنسي والفرنكوفوني على شاشات الإسكندرية.

ويأتي مهرجان "بوبينات إسكندرية" هذا العام ليواصل دوره في دعم الفنون السمعية والبصرية وترسيخ مكانة الإسكندرية كجسر ثقافي يجمع بين ضفتي البحر المتوسط.