تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ حملات التعامل مع الكلاب الضالة بمدينة محلة دمنة، حيث نفذت المديرية حملة ميدانية صباح اليوم، استجابة لشكاوى المواطنين بشأن انتشار الكلاب الضالة، واتخاذ الإجراءات البيطرية والوقائية اللازمة لحماية المواطنين والصحة العامة.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وباستخدام سيارات المحافظة المجهزة، وبمشاركة الأطباء البيطريين والعمال المدربين، مع التركيز على المناطق التي وردت بشأنها شكاوى من المواطنين.

وتأتي الحملات في إطار الشكاوى التي يرصدها مركز الرصد التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة، بشأن انتشار الكلاب الضالة وما تمثله من مخاوف على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.

وأكد اللواء طارق مرزوق استمرار الحملات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وفق خطة تستهدف المناطق الأكثر احتياجا، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تتكرر بها الشكاوى أو تسجل حالات عقر، والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والجهات المعنية لاتخاذ التدابير البيطرية والوقائية اللازمة، وفق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار.

وشدد المحافظ على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية، ومواصلة الحملات الميدانية للحد من المخاطر والحفاظ على سلامة المواطنين.