صدر حديثا عن المركز القومي للترجمة كتاب «دوبل ڤيه أو ذكرى الطفولة»، للكاتب الفرنسي جورج بيريك، وترجمة منار رشدي أنور.

بين الذاكرة والنسيان، والحقيقة والخيال، يقدم الكتاب تجربة أدبية تتخذ من السيرة الذاتية والحكاية الخيالية نسيجًا متداخلًا، لتروي حكاية طفولة لم تنفصل عن جراح الحرب، وتبدو في الوقت نفسه كأنها تختزل مصير جيل كامل مزقته الحرب.

يتشكل الكتاب من نصين متداخلين، يتقاطع فيهما الخيال مع الواقع في علاقة غامضة، يكشف كل منهما عن الآخر.

ففي النص الأول، ينسج الكاتب حكاية خيالية عن جزيرة "دوبل ڤيه"، التي تخضع لنظام أولمبي متطرف، تتحول فيه الرياضة إلى آلية للقمع، تعيد إنتاج منطق المعسكرات والتراتبية القاسية.

أما النص الثاني، فيحمل طابعًا سيرِيًّا، يستعيد فيه الكاتب طفولته بوصفه طفلًا يهوديًا فقد والديه خلال الحرب العالمية الثانية، متنقلًا بين دور الرعاية والمدارس في منطقة فيار دو لان.

ومن خلال هذا التداخل بين عالم متخيل وتجربة شخصية مثقلة بالفقد، لا يكتفي الكتاب باستعادة ماضي الكاتب، بل يفتح بابًا أمام سؤال إنساني بالغ العمق: كيف يمكن للإنسان أن يكتب طفولته حين تكون ذاكرته نفسها مليئة بالغياب؟.

الكتاب من تأليف الكاتب الفرنسي جورج بيريك، وأحد أعضاء حركة "أوليبو" منذ عام ١٩٦٧، ومن أبرز أعماله رواية "الأشياء" الحاصلة على جائزة رينودو عام ١٩٦٥.

وترجمت الكتاب منار رشدي أنور، أستاذ الأدب الفرنسي بكلية الألسن جامعة عين شمس، وصاحبة عدد من الترجمات الأدبية عن الفرنسية، كما عملت ملحقًا ثقافيًا بالسفارة المصرية في فرنسا.