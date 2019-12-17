فرنسا تستعد لموجة جديدة من الاحتجاجات على خطط إصلاح نظام المعاشات

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تستعد فرنسا لاضطرابات واسعة النطاق، اليوم الثلاثاء، مع انضمام النقابات العمالية المعتدلة إلى المتشددين لأول مرة احتجاجا على خطط إصلاح نظام المعاشات التقاعدية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتأتي هذه الخطوة المتجددة من جانب النقابات بعد يوم من صفعة سياسية لماكرون عندما اضطر الرجل الذي كلفه بالإصلاح إلى التنحي بسبب خلاف حول مناصب إضافية كان يشغلها خارج دوره الحكومي.

ومع استمرار حالة الشلل في وسائل النقل العام في اليوم الـ13 من الإضراب ضد خطط الحكومة لإقامة نظام وطني واحد للمعاشات التقاعدية، يناشد المشغلون المسافرين تأجيل رحلاتهم.

وقد تضرر مطار أورلي في باريس أيضا، حيث طلبت سلطات الطيران من شركات الطيران إلغاء 20% من رحلاتها.

وتقول الحكومة إن نظام المعاشات الجديد سيكون أكثر عدلا، وفي المقابل تقول النقابات المتشددة إن تلك الخطط ستؤدي إلى ازدياد سوء ظروف المعاشات بالنسبة للكثير من العمال.

ويرفض المعتدلون قرارا برفع الحد الأدنى لعمر التقاعد من 62 إلى 64 عاما لمعظم العمال.

وقال المعتدلون، بقيادة لوران بيرجر، الذي ينتمى للكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل، إنهم سيصعدون من إجراءاتهم في يناير في حال لم تتنازل الحكومة.

ولكن المتشددين هددوا بالاستمرار في الإضراب خلال أعياد الميلاد، مما من المحتمل أن يعرقل خطط سفر المواطنين.

وتعهد وزير النقل جان بابتيست جيباري بأن كل من لديه تذكرة للسفر بالقطار قبل أعياد الميلاد سيتمكن من السفر.