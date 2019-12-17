صندوق النقد يوافق على دعم احتياطيات الكونغو الديمقراطية بـ368 مليون دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شعار صندوق النقد الدولي في صورة من أرشيف رويترز

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الاثنين على اعتماد بقيمة 4ر368 مليون دولار لدعم الاحتياطيات النقدية لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد تراجعا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن صندوق النقد أنه سوف يرسل أيضا فريقا إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا للمساعدة في إعداد الكونغو لأول برنامج قروض لها منذ عام 2012.

وأضاف أن "التراجع الأخير في أسعار السلع ومبادرات الإنفاق الجديدة والرقابة غير الصارمة على الإنفاق أثناء فترة الانتقال السياسي، أدت إلى ضعف الموقف المالي".

وأضاف أنه "نتيجة لذلك، تراجعت الاحتياطيات الدولية للكونغو إلى مستويات حرجة".

يشار إلى أن الكونغو الديمقراطية هي أكبر منتج للنحاس في أفريقيا وأكبر مصدر للكوبالت في العالم.

وتم وقف برنامج القروض الأخير الخاص بها من جانب صندوق النقد الدولي عام 2012 وسط مخاوف تتعلق بفساد في صناعة التعدين.