أعلن مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، السماح بالتحول إلى الدراسة عن بعد Online فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول بما يتناسب مع كل كلية، وتوفير المادة العلمية بصورة تسمح باستكمال المحتوى العلمي للمقررات بدون إخلال بالمنهج، ورفع الغياب فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول بحسب ما تعلنه كل كلية.

كما أعلن المجلس الغاء إمتحانات الشفوي، التي لم تجر بعد وإضافة درجاتها للإمتحان التحريري، أسوة بما تم بالعام الماضي، مشيرا إلى الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في التاسع من شهر يناير المقبل بما يحقق إجراء الامتحانات وفق المعايير الاحترازية المقررة من تباعد اجتماعى واتخاذ ما يلزم من اعمال التطهير وتعقيم.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس برئاسة الدكتور هشام جابر استعدادات الجامعة لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠ ،واتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية بناء على الأوضاع الصحية وحرصآ على سلامة كافة المنتسبين للجامعة.

وقرر المجلس انتهاء اعمال الامتحانات يوم 4 فبراير المقبل كآخر موعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك حتى يتثنى للكليات الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير استعدادآ لبدء الفصل الدراسي الثانى.

كما ناقش المجلس كيفية التعامل مع الاعذار المرضية اثناء الاختبارات بسبب فيروس كورونا "الاشتباه ـ التأكيد" وما يتبعها من عزل منزلي أو بمستشفيات العزل , وتقبل الأعذار وفقا للوائح والقوانين المنظمة ويعطى الطالب فرصة اخرى لإجراء الاختبار.

واستعرض الدكتور سامح نخله مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة نتائج 34 زيارة للوقوف على الملاحظات العامة لزيارات الدعم والمتابعة العملية التعليمية، وتقديم الدعم و الإقتراحات للكليات.