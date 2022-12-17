فارادكار يتعهد بالتواضع والحزم لدى عودته لمنصب رئيس وزراء أيرلندا

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تعهد ليو فارادكار ببعث أمل جديد وفرص للشعب الأيرلندي بعد أن تولى منصب رئيس وزراء البلاد مجددا.

ويحل ليو فارادكار زعيم حزب "فاين جايل" محل مايكل مارتن زعيم حزب "فيانا فايل" كرئيس وزراء بموجب شروط اتفاق أبرمه ائتلاف في 2020.

وصوت 87 مقابل 62 من أعضاء البرلمان الأيرلندي لصالح تعيينه في جلسة خاصة، حسبما ذكرت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم السبت.

وتم تأكيد تولى فارادكار منصب رئاسة الوزراء رسميا في اجتماع مع الرئيس مايكل دي هيجينز في مقر إقامته في دبلن بعد ذلك بوقت قصير.

وقال فارادكار بعد تلقيه ختم رئاسة الوزراء من الرئيس: "حظيت بالشرف والامتياز لحصولي على الفرصة لأخدم مجددا. وأتطلع للشروع فى العمل الشاق في الساعات القليلة المقبلة".

واستقال مايكل مارتن رسميا من منصب رئيس وزراء أيرلندا، ليمهد الطريق لفارادكار كي يخلفه.