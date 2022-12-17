أعلن الجيش اللبناني، أنه أحبط محاولة تهريب سوريين قبالة الشواطئ اللبنانية.



وأفادت مخابرات الجيش اللبناني في البترون، وفق بيان نقله موقع "النشرة"، أنها أحبطت عملية تهريب 31 سورياً قبالة شاطئ سلعاتا.



وجاء في البيان: "أحبطت دورية من مكتب مخابرات الجيش - مكتب أمن البترون عملية تهريب 31 سورياً، بينهم نساء وأطفال".



وأوضح أن السوريين كانوا على متن مركب بحري قبالة شاطئ سلعاتا في محاولة للسفر بطريقة غير شرعية، وتم توقيفهم جميعا، وأحيلوا إلى الجهات المختصة للتحقيق باستثناء سائق المركب الذي فر في عرض البحر.



ولفت البيان إلى أن "عناصر من الصليب الأحمر حضرت إلى المكان تحسبا لحصول أي إصابات، ولكن الموقوفين كانوا جميعا في وضع صحي طبيعي".