المرصد السوري: استهداف موقع للقوات السورية بريف حلب من قبل عناصر هيئة تحرير الشام

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت بسقوط قتلى وجرحى في عملية استهدفت موقعا عسكريا لقوات النظام بريف حلب الغربي.



وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم: "نفذ عناصر لواء (سعد بن أبي وقاص) التابع لـ(هيئة تحرير الشام)، عملية انغماسية استهدفت موقعا عسكريا لقوات النظام على محور بلدة قبتان الجبل بريف حلب الغربي، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى".



ووفق المرصد، "تمكنت فصائل غرفة عمليات الفتح المبين، ليل الجمعة/ السبت، من صد محاولة تقدم تسلل لقوات النظام على محور كفرعمة بريف حلب الغربي، وتلاها استهداف القوات المنسحبة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة".