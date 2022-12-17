 الحكومة اليمنية تدين مقتل 3 مدنيين وإصابة طفل اثر انفجار لغم حوثي بالحديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة اليمنية تدين مقتل 3 مدنيين وإصابة طفل اثر انفجار لغم حوثي بالحديدة

عدن - أ ش أ
نشر في: السبت 17 ديسمبر 2022 - 7:01 م | آخر تحديث: السبت 17 ديسمبر 2022 - 7:01 م

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، جريمة قتل ثلاثة من المدنيين الابرياء وإصابة طفل بجروح خطيرة، في إنفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية في قرية المقانع بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، في حصيلة جديدة لضحايا الألغام التي زرعتها المليشيا بشكل عشوائي في المدن والقرى والمنازل والطرق العامة والأسواق والمساجد.

وأوضح الارياني - في تصريح نقلته الفضائية اليمنية - أن هذه الجريمة النكراء؛ امتداد لأعمال القتل اليومي الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين الأبرياء في مختلف المحافظات من زراعة الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي وقصف المدن والاحياء السكنية والمنازل بقذائف المدفعية والهاون، ونيران القناصة.

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