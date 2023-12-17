حسام البدري: مارسيل كولر تحلى بالشجاعة أمام اتحاد جدة

أشاد حسام البدري، المدير الفني للزوراء العراقي بالمستوى الذي قدمه النادي الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي، في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال حسام البدري في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي قدم مباراة مميزة سواء على المستوى التكتيكي أو الفني، وأحيي الجهاز الفني على الوصول بالفريق إلى هذه المرحلة في المونديال".

وأضاف: "الأهلي نجح في خطف المبادرة منذ البداية وهذا ساعد الفريق، ووجود أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق لم يكن متوقعًا، ولكن المدير الفني هو صاحب القرار وهو صاحب الرؤية وكولر استحق التحية بسبب شجاعته".

وتابع: "نجم المباراة هو الفريق كامل، جميع اللاعبين كانوا مميزين واستحقوا جائزة أفضل لاعب بالمباراة، ولابد من الإشادة بوجود خالد بيبو وضرورة مساندته بعد فترة ناجحة تواجد بها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق".

وأتم حسام البدري تصريحاته قائلًا: "مباراة فلومينينسي البرازيلي ستكون صعبة على الأهلي، ولكن دوافع الفريق ستكون كبيرة بعد الفوز على اتحاد جدة، والدافع الأكبر سيكون هو الرغبة في الوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة، وأتوقع الفوز بنسبة كبيرة".

ويواجه الأهلي فريق فلومينينسي البرازيلي غدًا الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.