القبض على متهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف لرفضها الزواج منه

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على متهم بتهديد شقيقة "نيرة أشرف" طالبة جامعة المنصورة، والتي قتلت على يد زميلها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لرفضها الارتباط به.

وتلقى قسم الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا مقدما من شقيقة "نيرة أشرف" طالبة جامعة المنصورة التى قُتلت على يد زميلها في 20 يونيو 2022 أمام الجامعة، ضد شاب من الجيزة تتهمه فيه بتهديدها بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم رغبتها فى الارتباط به.

وقالت شقيقة "نيرة" فى المحضر، إن والدها تلقى رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شاب، يطالب الزواج منها حتى لا تلقى مصير شقيقتها.

وأضافت شقيقة "نيرة"، أنه حينما تجاهلوا تلك الرسائل، عاد الشاب بإرسال رسائل تهديد بالقتل، نصها: "أنا هتقدم لبنتك شروق ولو اتجوزت حد تانى ودينى لأذبحها".

وكانت قد تم تنفيذ حكم الإعدام على المتهم بقتل الطالبة "نيرة أشرف" في يوم 14 يونيو الماضي، بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية والتصديق على حكم الإعدام، ورفض الطعن المقدم من المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.