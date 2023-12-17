وزير الدفاع الإسرائيلي: أتحمل مسئولية إنجازات الحرب وتكاليفها والأخطاء الجسيمة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه «يتحمل كوزير للدفاع مسئولية إنجازات الحرب على غزة وتكاليفها والأخطاء الجسيمة».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد: «نخوض الحرب الأكثر عدالة، وسنواصل العمل حتى نحقق أهدافها المتمثلة في إسقاط حكم حماس وإعادة جميع المحتجزين إلى منازلهم».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي وإصابة ضابطين و3 جنود بجروح خطيرة في المعارك الدائرة بشمال وجنوب قطاع غزة.

وبثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، أمس السبت، مشاهد لعملية نوعية تم تنفيذها أمس الأول الجمعة، حيث قالت إن مقاتليها قضوا على 10 جنود إسرائيليين في جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

وأمس، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 20 جنديا قتلوا في معارك الشجاعية خلال الأسبوع الأخير فقط، أما الجيش الإسرائيلي فأعلن كذلك عن إصابة 35 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

وأمس الأول الجمعة، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن مقاتلي القسام تمكنوا في الأيام الـ5 الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية.

ومع القتال العنيف الدائر في قطاع غزة يتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، وقد أعلن عن وصول عدد قتلاه حتى الخميس الماضي إلى 445 عسكريا، منهم 119 ضابطا، أي بنسبة تقارب 27% من عدد العسكريين القتلى.