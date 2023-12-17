سفينة حربية بريطانية تسقط ما يشتبه أنه مسيرة هجومية في البحر الأحمر

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية أسقطت ما يشتبه أنه مسيرة هجومية في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن هذه هي المرة الأولى منذ عقود التي تقوم فيها البحرية الملكية البريطانية بإسقاط هدف جوي في موقف مهم منذ حرب الخليج عام 1991.

ورجح شابس أن الشحن التجاري في البحر الأحمر كان الهدف المقصود، في أحدث واقعة من نوعها في هذا الطريق الحيوي للشحن العالمي.

ويقع البحر الأحمر بين شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، ويربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي عبر قناة السويس.

وكان قد تم ارسال المدمرة /إتش إم إس دياموند/، وهي المدمرة من طراز 45 التي أسقطت المسيرة، إلى المنطقة قبل أسبوعين فقط وسط قلق دولي متزايد بشأن التهديد ضد حركة السفن.

وقال شابس في بيان: "أطلق صاروخ من طراز /سي فايبر/ ودمر الهدف بنجاح".

وأضاف أن “السفينة وصلت مؤخرا إلى المنطقة لتعزيز الجهود الدولية للحفاظ على الأمن البحري".

ولم تذكر وزارة الدفاع البريطانية من يقف وراء الهجوم.

لكن الحوثيين في اليمن كانوا وراء سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر، فضلا عن إطلاق مسيرات وصواريخ تستهدف إسرائيل ردا على حربها ضد حماس في غزة.