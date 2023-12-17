أنباء عن غارات إسرائيلية واسعة النطاق على قطاع غزة

أفادت أنباء بأن القوات الإسرائيلية تشن غارات واسعة النطاق في قطاع غزة، في اليوم الـ72 من الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

وذكرت وزارة الصحة، التابعة لحركة "حماس"، أن عددا من الأشخاص استشهدوا في غارات جوية، على مدينة "دير البلح" وسط قطاع غزة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

ويتحدث شهود عيان عن غارات جوية إسرائيلية وهجمات بالمدفعية على بلدة "بني سهيلة" الجنوبية شرق "خانيونس"، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة ومعقل لحركة "حماس".

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد أعلن في وقت سابق اليوم مسئوليته عن قتل ثلاثة محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة عن طريق الخطأ على يد جنود إسرائيليين.

وقال في مقطع فيديو نشر على منصة إكس ليل السبت: "الجيش وأنا، بصفتي قائده، مسئولان عما حدث وسنفعل كل ما في وسعنا لمنع حدوث مثل هذه الحالات مرة أخرى في مستقبل القتال".

وأوضح أنه يجب عدم إطلاق النار على الأشخاص الذين يحملون رايات بيضاء ويريدون الاستسلام. وشدد هاليفي على أن قواعد الاشتباك انتهكت عندما قُتل المحتجزين.