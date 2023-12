نشرت صفحة «عين على فلسطين»، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مقطع فيديو لطفلة تؤكد صمودها على أرض غزة، رغم القصف والعدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال منذ 73 يومًا.

وقالت الطفلة بنبرة جادة: «راح أضل على أرضي صامدة لآخر نقطة دم في روحي، لآخر نفس فيا، لما خلص هيك يبطل فيا نفس أنخنق أموت، بعدها أندفن في أرضي، أندفن تحت الزراعة، في أرضي بدي أنزرع أنا».

وبسؤالها عما إذا كانت ترغب في ترك أرضها بسبب الأوضاع المأساوية، أجابت: «بالمرة ما بدي أسيب أرضي، برضه مش هطلع، هنضل صامدين، أطفال فلسطين مبيتخلوش عنها، وزي ما حكت الأغنية أنا دمي فلسطيني.. فأنا دمي فلسطيني».

“I will remain steadfast on my land, until the last blood drop in my soul“ .. The words of a little girl from Gaza. pic.twitter.com/1yVeO3FGnn