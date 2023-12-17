الجيش الإسرائيلي: مقتل اثنين وإصابة 4 جنود بجروح خطيرة بمعارك في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في معارك شمال وجنوب قطاع غزة.



وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الرائد المتقاعد يوسف أفنير دوران (26 عاما) من القدس، الذي قاتل كجزء من وحدة التنقل العملياتي (بلانام) وخدم كمقاتل جمع في الأسطول الثالث عشر، قتل أمس في معركة شمال قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، قتل الرقيب أول شالوف سالزمان (24 عاما) من رمات يشاي، وهو مقاتل في الكتيبة 6623 من تشكيل "رأس الحربة" في معركة جنوب قطاع غزة.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 4 جنود أصيبوا بجروح خطيرة خلال القتال الذي دار في قطاع غزة أمس السبت.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 453، فيما يبلغ عدد مصابيه منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة 681 بينهم 158 إصابة حرجة.