رئيس وزراء بريطانيا يؤكد على أهمية دعم أوكرانيا اقتصاديا وتقنيا

من المقرر أن يزور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القوات البريطانية المتمركزة على الحدود الروسية، حيث أشار إلى أن أوكرانيا ستحتاج إلى المزيد من التمويل والقدرات.

وتحدث ستارمر خلال مؤتمر القوة الاستكشافية المشتركة في إستونيا، حيث التقى بقادة دول البلطيق الأخرى، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وبعد توقيعه على شراكة طاقة مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور في بيرجن، توجه ستارمر إلى إستونيا حيث تحدث بجانب ستور ونظيرهما الإستوني كريستن ميشال.

وعند سؤاله عما يمكن فعله لدعم أوكرانيا، قال ستارمر: "هناك طلب متزايد باستمرار على المزيد من القدرات. هذا أمر مفهوم، وأوكرانيا بحاجة إلى كل القدرات الممكنة، لذا أعتقد أننا جميعا قد زودنا أوكرانيا بالمزيد من القدرات عبر المعدات".

وأضاف: "لقد تم جمع الكثير من الأموال والتمويل، لكن المزيد سيكون مطلوبا".

كما ناقش رئيس الوزراء أهمية تقديم مبررات اقتصادية محلية لمواصلة دعم أوكرانيا.

وقال: "إن العالم الآن مختلف عن العالم قبل 10 أو 20 عاما، وعلينا أن ندرك الواقع الذي نعيشه، فهناك أيضا حجة إيجابية يجب تقديمها."

وتابع: "إن الإنفاق الدفاعي لا يحدث بمعزل عن بقية الاقتصاد أو بدون تأثير على التكنولوجيا".

وأضاف: "بل له تأثير كبير على التقنيات، حيث يمثل طليعة التكنولوجيا والتغيير، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في مجالات أخرى."