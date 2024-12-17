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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لمدينة الحمام، جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الحمام المركزي 16 مقطعا بتكلفة 9.5 مليون جنيه من موازنة وزارة الصحة والسكان، يجري استخدامها للفحوصات في كل حالات الأشعة المقطعية الطارئة كالحوادث والطوارئ والحالات غير الطارئة.

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستحداث تشغيل جراحات المخ والأعصاب بمستشفى الحمام المركزي، وإجراء أول عملية لشاب بالحمام مع استخدام الأشعة المقطعية في معرفة التشخيص واجراء العملية اللازمة.

وأكد جهود استحداث جراحات المخ والأعصاب، كاشفا عن أهمية التواصل وحسن التعامل مع المرضى وذويهم وتيسير مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

ويأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي 109، والذي يشهد افتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية.