رد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على التساؤلات حول كون نزلات البرد والإنفلونزا الحالية متحورًا جديدًا من فيروس كورونا، قائلا إن الفترة من نوفمبر إلى مارس تشهد نشاطا للفيروسات التنفسية، لافتا أن أصحاب الأمراض المزمنة وضعف المناعة أكثر عرضة لمضاعفاتها.

ودعا خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى اتباع الإجراءات الوقائية التي اتبعت خلال فترة جائحة كورونا، مثل تطهير الأيدي والأسطح باستمرار، وتجنب الأماكن سيئة التهوية، وارتداء الكمامة عند الإصابة بأعراض تنفسية، وأخذ لقاح الإنفلونزا للوقاية وتقليل الأعراض.

وأشار إلى أن «بعض المشاركين على مواقع التواصل الاجتماعي يحاولون إعادتنا إلى الوضع إلى ما قبل مايو 2023، عندما كانت كورونا جائحة عالمية»، منوها إلى إعلان منظمة الصحة العالمية في مايو 2023 انتهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية لكورونا وأنه أصبح يعامل كباقي الفيروسات التنفسية؛ وليس انتهاء الفيروس.

وأكد أن الوزارة «لم تقل إطلاقا أنه لا توجد كورونا نهائيا»، مضيفا أن «الفيروسات المنتشرة حاليًا هي الإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي، وكورونا، والفيروس الغدي، وأكثرها انتشارا هي الإنفلونزا العادية».

وطمأن المواطنين بأن الوضع في مصر معتاد في هذا الوقت من العام، موضحا أنه بالعودة إلى السنوات السابقة سنجد نفس المنشورات والحديث عن أدوار برد غريبة.