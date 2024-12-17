سوريا: وثائق تكشف مقتل 600 مدني بسبب التعذيب في معتقلات الأسد

أظهرت وثائق حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، ونشرها اليوم الثلاثاء، مقتل 600 مدني تحت وطأة التعذيب في معتقلات النظام السوري السابق.

وقال المرصد ، الذي يوثق الأحداث في سوريا ، إن "الوثائق تكشف يومياً عن أعداد كبيرة من المعتقلين الذين قضوا تحت وطأة التعذيب في سجون النظام بطرق تعذيب وحشية".

وأضاف المرصد، ومقره لندن، في بيان صحفي اليوم ، أن "الوثائق الرسمية التي اكتشفت في سجون ومعتقلات النظام السوري السابق، شكلت دليلاً دامغاً على إجرام ووحشية وفظاعة الانتهاكات التي تعرض لها السوريون، وحافزا إضافيا لضرورة محاسبة المجرمين وملاحقتهم كواجب أخلاقي".

ووفق المرصد ، "يرتفع بذلك إلى 1700 تعداد الذين جرى توثيق استشهادهم تحت وطأة التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام 2024 ، من ضمنهم ناشط سياسي وطالب جامعي، وكاتب ومهندس، ومواطن يحمل الجنسية الأمريكية، ومواطن في طرابلس وضابط منشق".