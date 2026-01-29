فاروق جعفر: أرفض سياسة التدوير بين حراس مرمى الزمالك

أكد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك قدم مباراة جيدة أمام بتروجت واستطاع حصد النقاط الثلاثة عن جدارة واستحقاق، مشيدًا بأداء الفريق خلال اللقاء.

وقال جعفر، في برنامج "يا مساء الأنوار"، على قناة MBC مصر 2، إن الزمالك قدم مباراة متوازنة، مؤكدًا أن طريقة لعب بتروجت لم تكن مناسبة أمام فرق كبيرة مثل الزمالك أو الأهلي أو بيراميدز.

وأضاف: "أول كرة وصلت إلى المرمى كانت لبتروجت، لكن الفريق الأبيض استعاد زمام المبادرة بسرعة واستغل المساحات المتاحة في دفاع الخصم"، مشيرًا إلى أن الأداء كان مقنعا بشكل خاص في الشوط الأول، خصوصا وأن الزمالك كان قادما من مباراة قوية أمام المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية.

وتابع : "خبرات لاعبي الزمالك قادت الفريق لتحقيق الانتصار، كما أن مهاجم الفريق سيف الجزيري تأقلم تماما مع الكرة المصرية ويستطيع التسجيل من أنصاف الفرص".

واختتم فاروق جعفر تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحديد حارس مرمى أساسي، قائلًا: "كرة القدم لا تعرف سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى، يجب تحديد الحارس الأول والثاني لأن هذا المركز يحتاج إلى ثبات واستقرار".