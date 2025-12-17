أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط روسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الأوكراني، الأربعاء، عن شنه هجوما على مصفاة "سلافيانسك" للنفط الواقعة في منطقة كراسنودار الروسية.

وذكر الجيش في بيان نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن قواته استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة الجيش الروسي داخل أوكرانيا وروسيا بأسلحة بعيدة المدى.

وأشار إلى أن الهجوم استهدف مصفاة "سلافيانسك" في كراسنودار، مؤكدا أن "المنطقة المستهدفة شهدت انفجارات واندلاع حريق".

ولفت الجيش الأوكراني إلى أن المصفاة المذكورة كانت تقدم خدماتها للجيش الروسي.

كما أشار الجيش في بيانه إلى تنفيذ هجوم في 14 ديسمبر الجاري استهدف منصة روسية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في بحر قزوين.

وتابع: "تم رصد أضرار في المنصة الثابتة التي تضم الوحدة التشغيلية والفنية المخصصة لتجهيز وضخ الغاز المنتج، ونتيجة لذلك تم إيقاف العمل في جميع الآبار البالغ عددها 14".​​​​​​​

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.