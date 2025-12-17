الشرطة البريطانية توجه تهمة القتل لفتى بعد طعن طفلة

قالت الشرطة البريطانية إنها وجهت تهمة القتل إلى فتى يبلغ من العمر 15 عاما، اليوم الأربعاء، بعد وفاة طفلة في التاسعة من عمرها في جنوب غرب إنجلترا.

وأضافت الشرطة أن تشريح الجثة أظهر أن الطفلة آريا ثورب توفيت، يوم الاثنين، نتيجة طعنة واحدة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأودع الصبي، الذي لا يمكن الكشف عن اسمه بسبب صغر سنه، الحبس الاحتياطي وسيمثل أمام محكمة في بريستول في الساعات القليلة القادمة.

وذكرت الشرطة البريطانية، في بيان، أنه جرى إلقاء تم القبض عليه في منطقة قريبة من المنزل في ويستون سوبر ماري حيث عُثر على الفتاة.

وقالت ضابطة الشرطة، جين أبلفورد، في بيان: "الفقدان المأساوي لفتاة صغيرة إلى هذا الحد تسبب في قدر كبير من الصدمة والحزن، مع شعور بالغ بالخسارة في أرجاء المجتمع"، مضيفة أن هذا الوقت "بالغ الصعوبة" لعائلة ثورب.