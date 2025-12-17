256 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لتسليمها للجهات الفلسطينية

دفعت الجهات المختصة عند معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، حوالي 256 شاحنة من المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، باتجاه معبر كرم أبو سالم.

وأوضح مصدر مختص عند معبر رفح البري، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أنه تم إدخال الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الطبية والسلال الغذائية والخيام والبطاطين والمفروشات والملابس الشتوية والمواد البترولية، قدمتها عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر.

وشملت الشاحنات: "96 شاحنة، وشاحنة واحدة للإمارات، و58 شاحنة للمخيم المصري، و26 شاحنة لقطر، و66 شاحنة للهلال الأحمر المصري، و4 شاحنات غاز، و5 شاحنات سولار".

كما أفاد المصدر، بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء بلغ 18.227 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 235 ألف طن تقريبًا، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغت 441 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 125 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37.412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28.584 طنًا من الغاز، و60.345 سولارًا، و1.266 بنزينًا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.