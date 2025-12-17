الثقافة تطلق الملتقى 11 للمرأة الريفية بأسيوط

شهد بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة انطلاق فعاليات الملتقى الحادي عشر للمرأة الريفية، والذي يقام تحت رعاية وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتنظمه هيئة قصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في محافظة أسيوط، ضمن خطط الوزارة لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة الريفية وتمكينها بالمجتمع.

بدأت فعاليات الملتقى الذي تقيمه الإدارة العامة لثقافة المرأة، برئاسة د. دينا هويدي، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بلقاء بعنوان "المرأة الريفية منتجة"، استهلته رشا حسين، مدير بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل، بكلمة أكدت بها أهمية إقامة مثل هذه الملتقيات التي تسهم في دعم المرأة وتنمية قدراتها وتعزيز مشاركتها المجتمعية.

بدورها تناولت حنان المهدي، الدور المحوري للمرأة الريفية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشارت أن إنتاجية المرأة الريفية تتحقق من خلال اكتساب المهارات التي تتناسب مع بيئتها وإمكاناتها، مثل الحرف اليدوية، والصناعات المنزلية، وتدوير الخامات البسيطة المتاحة في الريف، وغيرها من المشروعات الصغيرة التي تدر دخلا ثابتا، سواء من المنزل أو من خلال المشاركة مع سيدات أخريات.

واختتمت حديثها مؤكدة ضرورة استثمار الإمكانات المتاحة، ونشر ثقافة العمل الحر، وتعزيز ثقة المرأة بنفسها وقدرتها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، إلى جانب دورها الأساسي داخل الأسرة والمجتمع المحلي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر تماسكا.

أعقب ذلك ورشة تصميم إكسسوارات للمدربة نورهان ثروت، وأخرى لتصميم حقائب بالخرز للمدربة شيماء أحمد علي، وسط تفاعل كبير من المشاركات.

وتواصلت الفعاليات المنفذة بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة أسيوط، بإدارة خالد خليل. بلقاء تحت عنوان "سياسات تطوير المرأة الريفية في مجال المشروعات الصغيرة"، شهدته مؤسسة الجمهورية الجديدة بمركز ومدينة صدفا.

بدأ اللقاء بكلمة لأحمد عاطف مدير بيت ثقافة صدفا، نوه خلالها إلى أهمية دعم المرأة الريفية وتمكينها ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، كونها تمثل ركيزة أساسية في البناء.

بدورها، استعرضت أماني أحمد ثابت، مسئولة الرائدات الريفية بقرية أولاد إلياس، سبل تمكين المرأة الريفية، ومنها التخطيط السليم، وتوجيه الجهود نحو مشروعات صغيرة قادرة على تحسين مستوى المعيشة، مؤكدة أن التمويل الصغير يمثل أحد أهم الأدوات الداعمة لاستقلال المرأة اقتصاديا وتعزيز دورها داخل الأسرة والمجتمع.

كما تطرقت إلى آليات الاستفادة من برامج التمويل المتاحة، وأهمية المتابعة والتقييم المستمر لضمان نجاح المشروعات واستدامتها، مؤكدة أن دعم المرأة بالمعرفة والتوجيه يسهم في تعزيز قدرتها على اتخاذ القرار.

واختتم اليوم مع ورش الأشغال اليدوية التي لاقت تفاعلا كبيرا من المشاركات، بحضور هويدا لطفي، مدير الشئون الاجتماعية بقرية أولاد إلياس، وعاطف اللالي، مدير إدارة الشئون الاجتماعية بصدفا.

ويواصل الملتقى فعالياته اليوم الأربعاء، بقرية كوم بوها بمركز منفلوط، مع لقاء بعنوان "سياسات تطوير المرأة الريفية لتحقيق الأهداف"، ويختتم غدا الخميس مع لقاء بقرية باقور التابعة لمركز أبو تيج، تحت عنوان "كيف تتعامل المرأة الريفية مع البيئة"، هذا إلى جانب استمرار الورش الفنية والحرفية.