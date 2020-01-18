الخارجية اليابانية تُكرم مصريا لجهوده في شرح طقوس شاي سادو الياباني

سلم سفير اليابان لدى مصر مساكي نوكي، شهادة تقدير مفتوحة من وزير الخارجية الياباني إلى المصري طارق السيد، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وتعريف المصريين طقوس تقديم الشاي الياباني "سادو".

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته السفارة اليابانية بالقاهرة، اليوم السبت، بحضور وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الدبلوماسيين ومحبي الثقافة اليابانية.

وقال السفير مساكي، إن طقوس تقديم الشاي الياباني ليست مجرد طقوس شكلية بل تعكس مشاعر الاهتمام بالضيف واحترام الآخر والاجتهاد في حسن ضيافته، مضيفا أن طقوس تقديم الشاي الياباني لا تقتصر على تناول الشاي فحسب، بل تتضمن عدة ثقافات وتطورت إلى فن شامل مثل تجهيز غرفة خاصة، وتجهيز أواني وفناجين وكذلك الحلوى الخاصة بحفل الشاي.

من جانبه، أعرب طارق السيد عن سعادته بالتكريم، واعتبره تتويجا لمجهوداته في نشر الثقافة اليابانية ولاسيما طقوس تناول الشاي الياباني، مشيرا إلى أن دراسة هذه الطقوس ساعده في فهم أبعاد الشخصية اليابانية.

تجدر الإشارة إلى أن طارق السيد درس طقوس تقديم الشاي الياباني لمدة عامين وحصل على رخصة طقوس تقديم الشاي الياباني عام 2001، وبدأ في تقديم دورات تدريبية خاصة بتقديم الشاي منذ عام 2011.

يذكر أن إعداد الشاي وشربه على نحو خاص يسمى "ماتشا" يعد أساسا لمذهب روحاني وجمالي عميق كان له أثر واسع في الثقافة اليابانية، وكان رهبان الطائفة البوذية "زين" هم أول من قدم هذا النوع من الشاي في القرن الثاني عشر عقب عودتهم من الدراسة في الصين.