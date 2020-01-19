تأكيد 4 حالات إصابة جديدة بالفيروس التاجي في الصين

ذكرت سلطات الصحة في مدينة وهان، وسط الصين التي شهدت تفشيا للالتهاب الرئوي الذي أودى بالفعل بحياة شخصين، اليوم السبت أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بالفيروس التاجي، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في المدينة إلى 45 شخصا، لكن تقريرا جديدا، أصدره باحثون في امبريال كوليدج لندن، وهي جامعة بحثية في لندن متخصصة في العلوم والطب والهندسة وإدارة الأعمال، تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يشير إلى أن الرقم الحقيقي ربما أعلى 40 مرة.

وتوفي اثنان من المرضى بسبب مرض في الرئة ناجم عن نوع جديد من الفيروس التاجي، ووصفت خمس حالات بأنها خطيرة.

وتم تأكيد اثنين من الإصابات وسط المسافرين إلى اليابان وتايلاند الذين جاءوا من مدينة وهان.

وكإجراء احترازي، بدأت دول آسيوية مجاورة للصين في إجراء فحوص عن الحمى في المطارات.

وبدأت المطارات الأمريكية في نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس انجليس عمليات فحص صحية للمسافرين من مدينة وهان.

وذكرت تقارير صحفية أن هناك 81 حالة مشتبه بها في هونج كونج، لكن لم يتم تأكيد أي حالة حتى الآن. وهناك ثلاثة مرضى مشتبه بهم على الاقل في مدينتي شنجن وشنغهاي، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

وكانت حالات مشتبه بها أخرى لكن غير مؤكدة سابقا قد وردت من تايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وفيتنام ونيبال.

ويمكن للفيروس التاجي أن يصيب الحيوانات والأشخاص، مسببا بعض الأمراض التي تتراوح من البرد الشائع إلى أمراض تشبه الالتهاب الرئوي الحاد مثل متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).