 المغرب: إحباط محاولة تهريب نحو 2 طن مخدرات والقبض على 3 متورطين - بوابة الشروق
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المغرب: إحباط محاولة تهريب نحو 2 طن مخدرات والقبض على 3 متورطين


نشر فى : السبت 18 يناير 2020 - 12:55 م | آخر تحديث : السبت 18 يناير 2020 - 12:55 م


تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة أغادير المغربية، اليوم السبت، من إحباط عملية لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وحجز طنين و230 كيلوجراما من مخدر الحشيش.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي - في بيان - أنه جرى تنفيذ هذه العملية النوعية في أحد الأحياء السكنية بمدينة أكادير، حيث تم ضبط الشاحنة المحملة بالمخدرات المحجوزة، والتي كانت ملفوفة في 112 رزمة، فضلا عن القبض على ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 50 و57 سنة، فيما تم حجز سيارة وشاحنة أخرى، علاوة على 14 هاتفا محمولا.

وأضافت أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة انتظارا للتحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للوصول إلى كل المتورطين محليا ودوليا وكذا للأشخاص المقبوض عليهم مع شبكات إجرامية.

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