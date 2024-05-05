جمهور ليفربول يدعم صلاح بعد أزمته مع كلوب «صورة»

حرص عدد من مشجعي فريق ليفربول الإنجليزي، على دعم المهاجم المصري محمد صلاح بعد أزمته الأخيرة مع مدربه يورجن كلوب، خلال مواجهة الريدز وتوتنهام هوتسبير.

وكانت مشادة كلامية قد وقعت بين صلاح وكلوب في مباراة وست هام الأخيرة، أثناء استعداد صلاح للدخول بديلا في اللقاء، وهو ما أحدث ردود أفعال غاضبة للغاية تجاه الدولي المصري.

ورفع مشجعو ليفربول لافتة خاصة لـ صلاح في مدرجات ملعب أنفيلد خلال مباراة الريدز وتوتنهام، مُدون عليها عبارة «صلاح وُلد للعب في ليفربول».

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد على نظيره توتنهام، في المباراة المقامة على ملعب أنفيلد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.