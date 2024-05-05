الرئيس الصيني يعرب عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع فرنسا

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، عن استعداد بلاده لترسيخ وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وبناء التوافق الاستراتيجي وتعميق التبادلات والتعاون في مختلف المجالات مع فرنسا، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال شي، فور وصوله إلى باريس اليوم الأحد، إن تنمية العلاقات الصينية الفرنسية لم تحقق منافع للشعبين فحسب، بل تضخ استقرارا وطاقة إيجابية في عالم مضطرب.

وأضاف: "على مدار الـ60 عاما الماضية، ظلت العلاقات الصينية الفرنسية في طليعة علاقات الصين مع الدول الغربية الكبرى، لتقدم بذلك نموذجا جيدا للمجتمع الدولي في التعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين بين الدول ذات الأنظمة المختلفة".

وفي زيارته الأولى إلى أوروبا منذ العام 2019، اختار الرئيس الصيني اعتماد التوازن الدبلوماسي في محطاته، فبعد زيارة الدولة إلى فرنسا التي تدعوه منذ زهاء عام إلى حمل روسيا على تحكيم العقل بشأن الحرب في أوكرانيا، يتوجه شي إلى صربيا وهنجاريا القريبتين من موسكو.

ويعقد شي خلال الزيارة التي تتزامن مع ذكرى مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية الفرنسية الصينية، سلسلة اجتماعات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استبق زيارته بمشاورات مع أولاف شولتس المستشار الألماني.