استمرار حرائق الغابات في أستراليا وفوضى جراء الأمطار في بعض المناطق

مازال العشرات من حرائق الغابات تستعر في جنوب شرقي أستراليا اليوم السبت بينما تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في حالة من الفوضى في مناطق أخرى شمال شرقي البلاد.

وجرى قطع العديد من الطرق السريعة بينما أغلقت بعض المتنزهات في جنوب شرقي ولاية كوينزلاند نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت مبكر اليوم السبت حيث ارتفع منسوب المياه إلى 330 مليمترا في بعض المناطق.

وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات فيديو لعشرات السيارات التي جرفتها مياه الفيضانات.

وقال مكتب الأرصاد على موقع تويتر إن "أمطارا يتجاوز منسوبها 100 مليمتر هطلت على بعض المناطق" في جنوب شرقي كوينزلاند خلال الليل وفي وقت مبكر اليوم السبت.

وتابع المكتب "لقد هدأت الأمطار الغزيرة ولكن لا يزال من الممكن سقوط أمطار وحدوث عواصف رعدية مطلع هذا الأسبوع.. احترسوا على الطرق.. إذا غمرتها المياه لا تسلكوها".

وقالت شرطة كوينزلاند إنها تلقت أكثر من 50 بلاغا عن غمر الفيضانات لطرق في المدينة صباح السبت.

وفي ولاية نيو ساوث ويلز، يواصل رجال الإطفاء "الاستفادة من الظروف الجيدة لاحتواء 75 حريق غابات، منها 25 لم يتم احتواؤه بعد"، طبقا لما ذكرته خدمة الإطفاء الريفية صباح اليوم السبت.

وأضافت الخدمة في تغريدة لها على تويتر "مازالت الأمطار تتساقط عبر عدد من الأراضي التي تشتعل فيها الحرائق، لكن السواحل الواقعة أقصى الجنوب وعلى طول الحدود لم تتساقط عليها أي أمطار".

وذكر المكتب أن "الأمطار تتساقط بغزارة على أجزاء من شمال الولاية ، محذرا من بعض الفيضانات العارمة.

وفي فيكتوريا، مازال أكثر من 12 حريقا يشتعل اليوم السبت، معظمها في منطقتي "ايست جيبسلاند" الشرقية ومنطقة جبال الألب الشمالية الشرقية.

كانت حرائق الغابات في استراليا قد أسفرت عن مقتل 28شخصا ونفوق قرابة مليار حيوان.