عقدت جلسات مع يونانيين مقيمين فى الإسكندرية قبل تقديم دور «ريتا»

الحقبة الزمنية فى المسلسل كانت صعبة جدا رغم امتيازها بالهدوء.. وسعيدة برد فعل الجمهور

مشاركتى فى «أبوالعروسة» و«كلبش» ساعدنى فى توصيل رسالتى الدامية التى أنشدها

أتمنى تقديم دور فتاة شعبية وأن أشارك فى فيلم «أكشن» مع أمير كرارة أو أحمد عز

دورى فى «أبوالعروسة» هو الأقرب لشخصيتى.. وأتمنى تقديم جزء ثالث

لم أعجب فى البداية بدورى فى «كلبش3».. و«كفر دلهاب» و«حواديت الشانزليزيه» هما الأصعب





تخوض الفنانة أمانى كمال تجربة درامية جديدة من خلال شخصية «ريتا» التى تقدمها فى مسلسل «حواديت الشانزليزيه» الذى يعرض الآن عبر فضائية «ON E»، بعد تألقها فى مسلسل «أبو العروسة» من خلال شخصية «شيري»، ومشاركتها فى مسلسل «كلبش3» فى السباق الرمضانى الماضى، وتكشف أمانى لـ«الشروق» خصوصية التجربة والصعوبات التى واجهتها فى «حواديت الشانزليزيه» وسبب غيابها عن السينما والمسرح.

قالت أمانى كمال، إنها تحمست للمشاركة فى مسلسل «حواديت الشانزليزيه» من خلال السيناريو، وأعجبت بحكاية العمل والحقبة الزمنية التى تدور فيها أحداث العمل، والواقع أننى كنت أريد أن أشارك فى عمل ينتمى إلى فترة الأربعينيات والخمسينيات، بالإضافة إلى أننى أحببت الشخصية التى أقدمها وتدعى «ريتا»، وجاء ترشيحى لها عن طريق الشركة المنتجة والمخرج مرقص عادل.

وأضافت أمانى: أن شخصية «ريتا» كانت صعبة جدا وبذلت فيها جهدا كبيرا، واضطررت أن أعقد جلسات مع مدرس لغة عربية، لأن الشخصية كانت تدرس اللغة العربية، ورفضت تجسيد شخصية الفتاة الأجنبية بالطريقة المعتادة من حيث الكلام والتصرفات لمدة 45 حلقة، وكنت أرى صعوبة تجسيد الشخصية من عادات وتقاليد مختلفة، فقمت أيضا بعقد جلسات عديدة مع شخصيات يونانية كانوا متواجدين فى مدينة الإسكندرية، وتفاجأت بأن اليونانيين يشبهون المصريين بنسبة كبيرة جدا.

وأوضحت: أن كواليس تصوير المسلسل كانت جيدة جدا بينى وبين فريق العمل، و«حواديت الشانزليزيه» قربنى من الفنانة مى سليم وإنجى المقدم وإدوارد وإياد نصار وداليا مصطفى، وباقى نجوم العمل نظرا لتواجدهم أثناء التصوير لفترة طويلة، فهذه الحقبة الزمنية كانت صعبة جدا رغم أنها تمتاز بالهدوء وجمال اللبس فى هذه الفترة.

وقالت أمانى كمال إن مشاركتى فى مسلسلى «أبو العروسة» و«كلبش» ساعدنى لتقديم دور «ريتا» فى مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، حيث إننى أهتم بقيمة الدور الذى أقدمه وماذا يمثل للجمهور، وعندما قدمت دور «شيرى» فى «أبو العروسة» رأيت أنها توصل للجمهور رسالة وهى الصديقة التى تمتاز بالجدعنة وتقف بجوار زوجها وظلت مساندة له، ورأيت السعادة فى عيون الجمهور أثناء عرض المسلسل، وشعرت بأننى نجحت فى توصيل رسالة دورها، وقررت أن كل دور أقدمه لا بد أن يقدم رسالة للمشاهد.

وعن دورها فى مسلسل «كلبش3»، قالت إنها لم تعجب بدورها فى المسلسل والذى كانت تقدم فيه دور سكرتيرة الفنان أمير كرارة بعد أن أرسلها الفنان هشام سليم للتجسس عليه، وجاء بعد «أبو العروسة» الذى قدمت فيه من خلال دورها رسالة للمشاهدين، ثم يأتى بعده دور شر ومعاداة «باشا مصر» الفنان أمير كرارة، وترى أن الجمهور يتعلم من الرسالة الطيبة أكثر من غيرها، موضحة سعادتها بالعمل مع الفنان هشام سليم وأمير كرارة.

وأشارت أمانى أنها تسعى دائما إلى تقديم أدوار تخص القضايا الاجتماعية مثل «أبو العروسة»، وترى أن تقديم القصص التى نعيشها فى الحياة عندما تقدم بشكل جيد عندما يشاهدها الفنان يرى أنه يقدم رسالة جيدة من خلال هذا العمل، مضيفة أنها شعرت بدفء فى الشارع من قبل الناس عندما شاهدوا مسلسل «أبوالعروسة» لم تر له مثيل من قبل.

وأكدت أن مسلسل «أبوالعروسة» هو عمل ارتبط بروحها جدا، بالإضافة إلى مسلسل «كفر دلهاب» و«حواديت الشانزليزيه»، موضحة أن شخصية «شيرى» فى مسلسل «أبو العروسة» هى الأقرب لشخصيتها، ودور «ريتا» فى «حواديت الشانزليزيه» و«كريمة» فى «كفر دلهاب» هما الأصعب، كما لم يتم الإعلان عن تصوير الجزء الثالث من «أبو العروسة» ولا توجد أى أنباء عنه حتى الآن، وتتمنى وجود جزء ثالث لحبها الشديد لهذا العمل.

دورى فى «ابو العروسة» هو الأقرب لشخصيتى وأتمنى تقديم جزء ثالث.

وعن غيابها عن المسرح السينما، قالت إنها تتمنى أن تشارك فى عمل سينمائى، مشيرة أنه يتم عرض عليها أدوار لم تنل إعجابها فتقابلها بالرفض، وأعمال أخرى يتم الاتفاق عليها ويتم إيقافها، لكنها تتمنى تقديم عمل سينمائى، وبالنسبة للمسرح فكانت تشارك فى مسرحية مع أستاذ خالد جلال ولكن اعتذرت عنها لتدخلها مع تصوير «حواديت الشانزليزيه»، وتتمنى أن تقدم دور شخصية فتاة فى حى شعبى وهو الدور الذى لم تقدمه من قبل، وأتمنى المشاركة فى فيلم سينمائى «أكشن» من بطولة أمير كرارة أو أحمد عز.