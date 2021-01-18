الرئيس الأمريكي ترامب يستعد لإصدار نحو 100 عفو وتخفيف أحكام

أفاد مصدر أمريكي مطلع، اليوم الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترامب يختار في هذه المرحلة عدم إصدار عفو عن نفسه، بينما يعد قائمة موسعة بأكثر من 100 عفو وتخفيف أحكام للإعلان عنها غداً.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - إن "ترامب لا يعتزم حتى الآن العفو عن نفسه، ولا يعتزم إصدار عفو استباقي عن أفراد عائلته، وهو موضوع آخر ناقشه بشكل خاص مع مستشارين".

وأضاف أن ترامب، الذي أصدر بالفعل دفعتين من العفو الشهر الماضي، اجتمع مع المستشارين يوم أمس الأحد، لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة بأكثر من 100 عفو وتخفيف أحكام.

من جانبهم ، قال مستشارو البيت الأبيض - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - إن "ترامب ناقش بشكل خاص مع مستشاريه ما إذا كان سيتخذ خطوة غير عادية بإصدار عفو عن نفسه، لكن بعض مسؤولي الإدارة حذروا ترامب من العفو الذاتي لأنه سيجعله يبدو مذنبا".