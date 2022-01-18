وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الروسي لافروف يوم الجمعة

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يستعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف، يوم الجمعة المقبل، في جنيف؛ بهدف خفض تصعيد التطورات العسكرية الخطرة قرب الحدود مع أوكرانيا.

وأفاد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، بأن قرار الاجتماع جاء بعدما تحدث الوزيران تليفونيا وقررا أن الاجتماع وجها لوجه سيكون مفيدا.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ووزير الخارجية ديمترو كوليبا غدا الأربعاء، ثم يتجه إلى برلين يوم الخميس لعقد اجتماع مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وقال المسؤول بالخارجية الأمريكية إن الهدف هو العمل مع الحلفاء لإيجاد وسيلة لإقناع روسيا أنه ستكون هناك عواقب إذا شنت عدوانا عسكريا ضد أوكرانيا.



