تايوان تسجل 66 حالة إصابة جديدة بكورونا من بينها 17 حالة إصابة محلية

أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الثلاثاء تسجيل 66 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 17 حالة عدوى محلية و 49 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، ولكن البلاد لم تسجل أي حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية " سي.إن.إيه"عن المركز القول إن تسعة من بين حالات العدوى المحلية صنفت علها أنها حالات جديدة غير مرتبطة بعدوى سابقة.

وبالإضافة لحالات العدوى المحلية، سجلت تايوان 49 حالة إصابة بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من الخارج.

ولم تسجل تايوان أي حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم الثلاثاء.

ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس حتى الآن 17 ألفا و951 منذ بدء الجائحة مطلع 2020، من بينها 14 ألفا و726 حالة عدوى محلية. وسجلت تايوان 851 حالة وفاة بسبب الفيروس.