علماء الأوقاف: الأمانة أصل في جميع العبادات والمعاملات وبها تنتظم شئون الحياة كلها

أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي في 11 محافظة، تحت عنوان: "الأمانة" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأكد العلماء أن الأمانة صفة الصفوة من أنبياء الله ورسله، ومن سار على نهجهم من الصالحين والمؤمنين، وأن الأمانة أصل في جميع العبادات والمعاملات، وأن الله (تبارك وتعالى) عظم أمر الأمانة ورفع شأنها، وأعلى قدرها، وأن القيام بالأمانة إيمان.

وذكروا أن تضييع الأمانة والتهاون بها وخيانتها نفاق وعصيان، وأن خلق الأمانة تنتظم به شئون الحياة كلها، من عقيدة وعبادة، وأدب ومعاملة، وتكافل اجتماعي، وسياسة حكيمة رشيدة، وخلق حسن كريم، وأن الأمانة بهذا المعنى تتحقق بها سعادة الأمم.