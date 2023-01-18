 تركيا تمارس الضغط على السويد قبيل محادثات تركية - أمريكية بشأن بيع طائرات إف - 16 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تمارس الضغط على السويد قبيل محادثات تركية - أمريكية بشأن بيع طائرات إف - 16

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 12:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 12:32 م
مارس وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ضغوطا جديدة على السويد لتقديم تنازلات، وذلك أثناء سفره إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن بيع طائرات حربية من طراز "إف-16"، وهو الامر الذي قد يعتمد على تصديق تركيا على توسيع حلف شمال الاطلسي (الناتو).

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يجتمع تشاووش أوغلو مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن في وقت لاحق اليوم الأربعاء، لمناقشة بيع الطائرات، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية الخاصة بتركيا بشأن المسلحين الأكراد المدعومين من جانب الولايات المتحدة في سوريا.

جدير بالذكر أن تركيا وافقت على دعوة الحلفاء السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف الناتو، ولكن التوسع توقف في ظل استمرار تعطيل أنقرة التصديق على الطلبات.

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